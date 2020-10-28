Masumlar Apartmanı oyuncusu Birkan Sokullu emeğinin karşılığını alıyor

‘Masumlar Apartmanı’ dizisinin ilgi görmesinden memnun olduğunu dile getiren Birkan Sokullu “Gerçek bir iş yapıyoruz ve karşılığını alıyoruz” diye ekledi. Evlilik ne zaman sorusuna ise “Mutlu bir ilişkimiz var, böyle bir karar alırsak herkesi haberdar ederiz” dedi.