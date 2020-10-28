28 Ekim 2020 Çarşamba 19:03:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 12:55:00
Masumlar Apartmanı oyuncusu Birkan Sokullu emeğinin karşılığını alıyor
TRT 1 ekranlarında ‘Masumlar Apartmanı' dizisiyle son dönemde çok konuşulan Birkan Sokullu, kız arkadaşı Eda Gürkaynak ile Rumeli Hisarı'nda spor yaparken görüntülendi.
‘Masumlar Apartmanı’ dizisinin ilgi görmesinden memnun olduğunu dile getiren Birkan Sokullu “Gerçek bir iş yapıyoruz ve karşılığını alıyoruz” diye ekledi. Evlilik ne zaman sorusuna ise “Mutlu bir ilişkimiz var, böyle bir karar alırsak herkesi haberdar ederiz” dedi.
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