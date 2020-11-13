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13 Kasım 2020 Cuma 17:36:00 - Güncelleme:14 Kasım 2020 Cumartesi 17:14:00

Maskeyle yüzünü gizleyen Ebru Şancı'dan estetik sorusuna ilginç yanıt: Burnumu sıktı

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Eski manken Ebru Şancı, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan ve geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuğunu kucağına alan Şancı’nın fazla doğum kilolarından kurtulduğu gözlendi. Habercileri karşısında görünce bir anda panik yapıp maskeyle yüzünü gizleyen Şancı, akıllara ‘Estetik mi yaptırdı?’ sorusunu getirdi. Şancı “Yok estetik yaptırmadım, Alpaslan burnumu sıktı, size öyle gelmiştir” dedi.

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