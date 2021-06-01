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01 Haziran 2021 Salı 13:30:00 - Güncelleme:01 Haziran 2021 Salı 13:30:00

Maskeleri ne zaman çıkartacağız? Bakan Koca tarih verdi

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Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Dünkü kritik Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularına yanıt veren Sağlık Bakanı, 'Maskelerden ne zaman kurtulacağız?' sorusuna net bir tarih verdi. Bakan Koca, bu aşama için aşılamanın önemine de dikkat çekti. Koca, ayrıca normal hayata dönüş için de belirlenen hedefin tarihini verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından bir araya geldiği basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Koca, maskelerin tamamen çıkarılması için toplumsal bağışıklığın sağlanmasının önemli olduğunu söyledi. Koca, "O nedenle aşılamanın yaygın yapılması önemli. Aşılamayı da biz haziran ve temmuzda yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz. 120 milyon BioNTech var, artı Sputnik, Sinovac var. Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluştuğunu biliyoruz. Bunun da haziran ve temmuzda sağlanabileceğini ümit ediyorum. Olması için yoğun bir gayret içindeyiz. Dolayısıyla erken dönemde rahatlayabiliriz" dedi.

'EYLÜLDE NORMAL HAYATA DÖNMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Bakan Koca, BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in aşı kampanyasına katılmak üzere haziran ayının ortasında Türkiye'ye gelebileceğini belirtti. Aşı olanların maske takmaması gibi bir uygulamaya geçilip geçilmeyeceğinin sorulması üzerine Koca, "Yaygın aşılama yapılmadıkça biz maske takılmamasını önermiyoruz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluğu olmayabilir; fakat o, bağışıklıktan sonra. Erken dönemde biz halen bütün aşıların bulaşılırlığı önlediğinden emin değiliz. BioNTech aşısı için yüzde 90'ın üzerinde bulaşılırlığı önlediğini Uğur hoca söylemişti; ama diğer aşılarla ilgili emin değiliz. Toplumsal bağışıklık oluşmadıkça kişisel tedbirlerin maskeyle devre dışı kalmasını önermiyoruz ama bu eylül sonrası devreye girer. Bu dönemde okullar, üniversite, yüksekokullar dahil olmak üzere normal hayata dönülmesini hedefliyoruz; aşılamayı sağlayarak" diye konuştu.

'KİŞİSEL TERCİHLE SÖZ KONUSU OLACAK'

Eylül ayından itibaren toplumsal bağışıklığın sağlanması ile maskelerin de çıkarılabileceğini kaydeden Koca, "Birçok kimse yine maske takmak isteyecek. Özellikle birçok enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz; ama bu tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Şimdi de 2 metre mesafeyi koruyabiliyorsanız sahilde takmanız gerekmez. Ama evdesiniz, 2 metreyi koruyamıyorsunuz o zaman takmanız gerekecek" dedi.

Etiketler : koronavirüs sağlık bakanı fahrettin koca
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