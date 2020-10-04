Maskelerle ilgili korkutan iddia!

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgınından korunabilmek için kullanılan maskelerin karbondioksit zehirlenmesi riskini arttırdığına ilişkin ilginç bir iddia ortaya atıldı. Bilim insanlarından konuyla ilgili açıklama geldi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Yapılan bir araştırma sonucu bilim insanları, akciğer rahatsızlığı yaşayanların bile maske taktıklarında oksijen kalitesi ve miktarı açısından herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirterek, maskelerle ilgili asılsız bilgilerin ciddiye alınmaması gerektiğini söyledi.

Çalışma kapsamında sağlıklı ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerden oluşan 2 grubun, maske taktıklarında kanlarındaki oksijen ve karbondioksit miktarının değişimleri ölçüldü.

İncelemeler sonucu, her iki grubun da nefes almak için biraz daha fazla çaba göstermeleri gerektiği belirtildi. Ancak araştırmacılar, bu durumun oksijen veya karbondioksit oranlarında bir değişiklik olacağı anlamına gelmediğini ifade etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Miami Üniversitesi'nden doktor Michael Campos, "Çok ciddi akciğer sorunları yaşayan insanlarda bile etkilerin çok minimal olduğunu yaptığımız çalışma ile gösterdik." ifadelerini kullandı.