  • BIST
    1175.51
  • Dolar
    7,9023
  • Euro
    9,3203
  • Altın
    488,1360
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çanakkale Boğaz'ı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Polise kafa atan taciz ve gasp şüphelisinden şok sözler: Psikolojik sorunlarım var
İçişleri Bakanlığı'dan flaş 'sahte alkol' açıklaması
Valilik duyurdu! Maske takmayanlarla ilgili flaş karar
Marmara'da ilk kez bulundu: Tümü bilimsel olarak incelenecek
AFAD'dan Marmara ve Ege Bölgesi için fırtına uyarısı
İngiltere'de koronavirüs alarmı...Katlanarak artıyor!
Valilik açıkladı: Eylem ve yürüyüşlere 15 gün yasak!
Savunma Sanayii'nden kritik proje! TSK'nın hizmetine girdi
Ermenistan, korkudan 2 Su-30SM savaş uçağını kullanamıyor
Erbil-Bağdat anlaşması kritik bir sürece kapı araladı
TBMM Başkanı Şentop: Seçimler artık hep zamanında yapılır
ROKETSAN'dan heyecanlandıran açıklama: İlk hedefimiz 400 km test etmek
Rusya devre dışı bırakıldı! Türkiye ve Azerbaycan enerjide öncü rol oynayacak
Bakan Albayrak: Sanayi üretimindeki artışta OECD'de 1'inci, dünyada 2'nciyiz
Bahçeli ateş püskürdü: iblisin çocukları ihanetin çakalları!
Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul 2019 başladı
Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' isteğine Bahçeli'den net yanıt
Geri sayım başladı! TAP, Avrupa'ya doğal gaz vermeye hazır
8. Boğaziçi Film Festivali biletleri satışta
Tunç Soyer yine PKK'yı kınayamadı! Kınasak ne olacak?
Süper Lig'in eski futbolcusu Ermenistan'a karşı savaşıyor
Biden'ın senato gafı ABD'de gündem oldu
Hatay'daki yangınların talimatını kimin verdiği ortaya çıktı
13 Ekim 2020 Salı 13:36:00 - Güncelleme:13 Ekim 2020 Salı 13:39:00

Maske takmayanlara 3 gün karantina ve para cezası

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'de son 24 saatte 1614 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 58 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs salgınında bazı illerde ani dalgalanmalar yaşanıyor. Yeni hasta sayısında bir ildeki artış en yüksek hasta sayısı olan kenti ikiye katladı. Sakarya'da maske takmayanlara ilgili yeni bir karar alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu başkanlığında toplandığı ve gelinen aşamada izolasyon konusunda vatandaşların yeterince duyarlı olmadığının görüldüğünden bazı kararlar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, daha önce alınan maske takmayan vatandaşlara ilk ihlalde uyarı yapılması ve tekerrürü halinde 3 gün karantinada kalacakları ve en az 3 kitap okuma yaptırımı uygulanacağının kararının değiştirildiği belirtilerek, "Denetimlerde maske takmayan vatandaşlarımıza ilk ihlalde Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre 392 lira, ikinci ihlalde Umumi Hıfzıssıhha Kanuna göre 900 lira para cezası uygulanması ve üç gün karantina yurdunda izole edilmesine' şeklinde değiştirilmiştir." denildi.

Sağlık kuruluşunda veya evinde Covid-19 için numune veren vatandaşlara sağlık personeline sonucu çıkana kadar kendilerini izole edileceklerine dair taahhütname imzalatılacağı aktarılan açıklamada, buna rağmen izolasyona uymayanlara da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 900 lira para cezası uygulanacağı kararının alındığı vurgulandı.

Açıklamada, kurulda, yeni eğitim öğretim döneminde ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin (tıp fakültesi 6. sınıf öğrencileri hariç) devam eden salgın sebebiyle sağlık tesislerinde beceri eğitimi, staj, klinik uygulama adı altındaki tüm iş yeri uygulamalarının yaptırılmamasına karar verildiği aktarıldı.

57 köy okulunda yüz yüze eğitim kararı

Ayrıca kurulun 15 ilçede 57 köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okulun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği esaslar ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda bütün sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime başlamalarına karar verdiği bilgisi de açıklamada yer aldı. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER