Masadaki krizin perde arkası ortaya çıktı!
İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Rıdvan Uz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki restleşmenin detaylarını paylaştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Noter masasına döndü" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını onaylamadığını belirterek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaptı.
İYİ PARTİLİ İSİM DETAYLARI PAYLAŞTI
İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Rıdvan Uz, katıldığı televizyon programında dünkü 6'lı Masa toplantısında Akşener'le Kılıçdaroğlu arasındaki restleşmenin detaylarını paylaştı.
Masadan kalkmadıklarını kendilerine kapının gösterildiğini ifade eden Uz, "Masada ilk defa adayla ilgili bir görüşme oldu ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündeme getirildi. Ancak anketlerde kazanacak aday Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ydu. Kemal Bey o masada 'Bu arkadaşlar aday olmayacak' şeklinde bir cümle sarf etti. Ve devamında 'Diğer partiler imzalasın. Meral Hanım arkadaşlarıyla görüştükten sonra karar verir' diyor" şeklinde konuştu.
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