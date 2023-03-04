VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek"
AFAD'dan depremden etkilenen illerin acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama
Hatay'da afetzedelere su dağıtımı aralıksız sürüyor
Papağan dostuyla enkazda tanıştılar
Depremzede çocukların dünyasını renklendiriyor
İznik Gölü kuruyor! Çekilme korkutucu boyuta ulaştı
Mucize adası Bali'yi seviyoruz
Şanlıurfa'da 6 katlı bina yıkıldı!
Hayallere sanatsal dokunuş
Hürrem Erman bana babalık yaptı
iPhone 15'te butonlar dokunmatik olacak
Sahiplerine kavuşacakları günü bekliyorlar
İki ülkenin iyilik elçisi
Oscar dağıtacaklar
Tom Sizemore hayatını kaybetti
Billie Eilish: Sosyal medya kullanmıyorum
Keyfi yok
Gün birlik olma günü
Hırkanın geliri depremzedelere
1 milyon seyirciyle komedi rekoru
Gelişmiş ülkelerin 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sözünü hatırlattı
Yunanistan'dan deprem bölgesi için yardımlar sürüyor
Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama
Pakistan'da polis eski Başbakan Han'ı gözaltına almak için evine gitti
04 Mart 2023 Cumartesi 08:37:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 08:37:00

Masadaki krizin perde arkası ortaya çıktı!

ABONE OL

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Rıdvan Uz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki restleşmenin detaylarını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Noter masasına döndü" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını onaylamadığını belirterek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaptı.

İYİ PARTİLİ İSİM DETAYLARI PAYLAŞTI

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Rıdvan Uz, katıldığı televizyon programında dünkü 6'lı Masa toplantısında Akşener'le Kılıçdaroğlu arasındaki restleşmenin detaylarını paylaştı.

Masadan kalkmadıklarını kendilerine kapının gösterildiğini ifade eden Uz, "Masada ilk defa adayla ilgili bir görüşme oldu ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündeme getirildi. Ancak anketlerde kazanacak aday Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ydu. Kemal Bey o masada 'Bu arkadaşlar aday olmayacak' şeklinde bir cümle sarf etti. Ve devamında 'Diğer partiler imzalasın. Meral Hanım arkadaşlarıyla görüştükten sonra karar verir' diyor" şeklinde konuştu.

Etiketler : Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Rıdvan Uz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX