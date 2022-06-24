Sabotajcı sorgusunda suçunu itiraf etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan yangın devam ediyor.

Gece boyunca alevlere karadan çok sayıda ekip ile müdahale edildi.

Yangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar gelmesi üzerine orman ve itfaiye ekipleri, alevlerin önüne geçmek için güvenlik koridoru açtı.

Alevlere, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bölgeden yangınla mücadeleyi takip ediyor.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmaris'te meydana gelen orman yangınından 29 kişinin etkilendiğini, 12 kişinin hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkiinde meydana gelen orman yangınına ilişkin son durum bilgilerini paylaştı. Bakan Koca, "Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkiinde meydana gelen orman yangınında, son durum itibariyle yangından 29 kişi etkilendi. 12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININA İLİŞKİN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına Türk Kızılay başta olmak üzere akredite sivil toplum kuruluşlarının ormancılarla birlikte müdahalede bulunduğunu bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gün döndü, gece yarısı. Yangınla mücadele devam ediyor. Kızılay başta olmak üzere, her birine müteşekkir olduğumuz akredite sivil toplum kuruluşları, kahraman ormancılarımızla birlikte yangına müdahale ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu'nun paylaşımında bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin fotoğrafları da yer aldı.

AZERBAYCAN'IN MARMARİS ORMAN YANGINI İÇİN GÖNDERDİĞİ AMFİBİ UÇAK MUĞLA'YA GELDİ

Azerbaycan'ın, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gönderdiği amfibi uçak Muğla'ya geldi. Uçağın bugün Marmaris'teki söndürme çalışmalarına katılması bekleniyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına ait BE-200CS amfibi uçağı, Türkiye'ye gitmek üzere Haydar Aliyev Havalimanı'ndan yola çıktı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda Türkiye'deki orman yangınlarının şiddetlenmesinin önlenmesi ve söndürülmesine yardım amacıyla yola çıkan BE-200 CS amfibi uçağı 11 kişilik ekiple Muğla'nın Dalaman Havalimanı'na akşam saatlerinde iniş yaptı.

Muğla'ya gelen amfibi uçağı geçen yıl yine Marmaris'te meydana gelen orman yangılarında çalışmalara katılmıştı. Sabah saatlerinde söndürme çalışmalarına katılması beklenen uçak suda durmadan 18-20 saniye içinde 12 ton su alarak yangın bölgesine taşıyabilme özelliğini barındırıyor.

BAKANLAR SOYLU VE KİRİŞCİ MARMARİS'TE YANGIN SAHASINI GECE HAVADAN İNCELEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin havadan incelemelerde bulundu.

Soylu ve Kirişci, yangın sahasını helikopterle gece havadan kontrol ederek son durum ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Havanın kararmasıyla hava araçlarının çalışmalarına ara verilmişti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hava araçlarının müdahalesi yeniden başlayacak.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda 21 Haziran'da çıkan yangını söndürme çalışmaları karadan sürüyor.

BAKAN YANIK: BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN 200 BİN TL AKTARDIK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Marmaris'teki yangınla mücadelede Bakanlık çalışmaları hakkında bilgi paylaşarak, "Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 200 bin TL aktardık" dedi.

Bakan Yanık, Twitter hesabından Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Yanık, yaptığı açıklamada "Muğla Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. 34 uzman personelimiz afetten etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdi. Yangınla mücadele eden ekiplerin anlık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hazır giyim malzemelerinin dağıtımına AFAD iş birliğinde başladık. Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 200.000 TL aktardık. Süreci yakından takip ederek vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kaydetti.

MEHMETÇİK, MARMARİS'TE YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'te devam eden yangını söndürme çalışmalarına Aksaz Deniz Üs Komutanlığındaki Mehmetçiğin de araçları ile aralıksız yardım ettiğini duyurdu.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaris'te devam eden yangını söndürmek için devletimizin diğer kurum ve kuruluşları ile omuz omuza mücadeleye devam ediyoruz. Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki Mehmetçiklerimiz de beraberindeki yangın söndürme araçları ile bölgede aralıksız görev yapıyor" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, söndürme çalışmalarının görüntüsünü de paylaştı.

MARMARİS YANGINININ FAİLİ, SUÇUNU SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

Marmaris'teki orman yangınını çıkaran şüpheli S.A.'nın, ifadesinde ailevi problemlerinin olduğunu ve ormanlık alanda yaktığı ateşin içine girerek intihar girişiminde bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Marmaris Hisarönü'nde meydana gelen yangında sabotaj şüphesi üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ortak çalışma başlattı. Alınan bilgiye göre, ekipler yangın bölgesinde bulunan işletmeler, 2 otel ile 2 kamp alanına ait güvenlik kamera kayıtlarını, bölgede bulunan fotokapanları ve PTS kayıtları incelerken, toplam 3 bin 832 kişi ve aracı da sorguladı. İncelemeler sonucu yangının Saklı Koy mevkisinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerine duran ekipler, bölgede çalışma başlattı. Ekipler tarafından, yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölgede yakılmış halde 3 adet araç lastiği ve terkedilmiş bir motosiklet bulundu.

İncelemeler sonucu motosiklet sahibinin S.A. olduğu ve hakkında tehdit, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 5 adet kaydının bulunduğu tespit edildi. S.A.'ya ait telefonun yangının çıktığı gün 23.30 itibariyle kapandığından sinyal bilgilerine ulaşılamadığı, kişiye ait sosyal medya hesabında yapılan incelemede de yangın öncesinde yangın çıkış noktasından konum paylaşarak facebook hesabında mal, mülk davası ile ilgili ailesine hitaben tehdit cümleleri sarf ettiğinin tespit edildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, yangın çıkış saati itibariyle kendisinden haber alınamayan S.A.'nın yakalanması için inceleme başlattı. S.A.'nın adına kayıtlı motosikletin olay yerinde olması nedeniyle yangın başlangıç noktasından çok uzaklaşamamış olduğu değerlendirilerek kaçış istikametleri, barınma alanları ve tatlı su kaynaklarının koordinatları çıkartılarak arama alanı daraltıldı. Şüpheli S.A., bugün saat 16.30 sıralarında Marmaris ilçesi Hisarönü Mmahallesi Bördübet Köyü Saklı Koy mevkisinde ormanlık alan içerisinde sarhoş ve yatar vaziyette yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı ağaçlık alanda, içinde benzin olduğu değerlendirilen 2 tane 5 litrelik pet şişe ele geçirildi.

AİLEVİ SEBEPLERDEN DOLAYI YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

S.A., ilk sorgusunda ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını ve kendisini dışlandığı için yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangını çıkarttığını itiraf etti. S.A., kendisinin de ateşin içine girerek intihar etmek istediğini ifadesine ekledi. Olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.