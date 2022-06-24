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24 Haziran 2022 Cuma 09:15:00 - Güncelleme:24 Haziran 2022 Cuma 09:15:00

Marmaris'te yürek yakan manzara!

Kaynak: Akşam Gazetesi

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3 bin hektarı küle çevirdi. Bir sabotajcının çıkardığı Marmaris yangınında 3 bin hektarı aşkın orman alanı yandı.

Marmaris'in Bördübet mevkiinde 3 bin hektarlık alanı yakan şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin 34 yaşındaki S.A. olduğunu ve suçunu itiraf ettiğini söyledi. Soylu, "Şüpheli, ailesiyle arasındaki ticari bir husumet nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söyledi" açıklaması yaptı.

ŞÜPHELİ BÖYLE YAKALANDI

Yangın soruşturmasını gerçekleştiren ekipler, bölgedeki işletmeler ile 2 otel ve 2 kamp alanına ait güvenlik kamera kayıtlarını, fotokapanları, PTS kayıtlarını inceledi, toplam 3 bin 832 kişi ve aracı da sorguladı. Yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölgede yakılmış halde 3 adet araç lastiği ve terkedilmiş bir motosiklet bulundu. Motosiklet sahibinin S.A. olduğu ve hakkında tehdit, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 5 adet kaydının bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli S.A., dün saat 16.30 sıralarında ormanlık alan içerisinde sarhoş ve yatar vaziyette yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı ağaçlık alanda, içinde benzin olduğu değerlendirilen 2 tane 5 litrelik pet şişe ele geçirildi. S.A., ilk sorgusunda ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını ve kendisi dışlandığı için yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangını çıkarttığını itiraf etti. S.A., kendisinin de ateşin içine girerek intihar etmek istediğini ifadesine ekledi.

YENİDEN AĞAÇLANDIRILACAK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangının söndürülüp soğutma işlemleri tamamlanmasından sonra ağaçlandırma çalışmalarına başlanacağını, ayrıca her türlü tahsis işleminin de iptal edildiğini söyledi. Kirişçi, ilk 40 saatlik tespitlere göre 3 bin hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtti.

KURTARILAN HAYVANLARA CAN SUYU

Yangında mahsur kalan kirpi ile kaplumbağayı görerek kurtaran hayvanseverler onlara yiyecek ve su verdi.

Alevler, rüzgarın sertleşmesiyle Marmaris güzergahına doğru ilerliyor. Patlayarak 500 metre ileriye sıçrayan kozalaklar da yangının genişlemesine neden oluyor.

TSK'ya ait Chinook helikopteri, ilk kez söndürme çalışmasında kullanıldı.

61 HAVA ARACIYLA MÜDAHALE

Söndürme çalışmalarına havadan bazısı gece görüşlü 45 helikopter ve 12 uçak destek veriyor. Bunların arasında tek seferde 10 tona kadar su atabilen TSK'ya ait Chinook tipi helikopter de bulunuyor. Ayrıca Katar'dan 3, Azerbaycan'dan da 1 uçağın katılmasıyla hava aracı sayısı 61'e ulaşacak. 2 İHA ile anlık takip yapılırken, karadaki çalışmalarda da 330 arazöz ve 96 iş makinesi, 28 itfaiye ve su tankeri, 24 TOMA yer alıyor.

YOK DEDİĞİ HELİKOPTER SESİNİ BASTIRDI!

Marmaris'te çıkan yangını incelemeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete yüklendi. Uçak ve helikopterler üzerinden eleştiri yapan Kılıçdaroğlu, "Verin görevi bize, biz yapalım, bitirelim. Açarız bir kampanya, gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya" ifadelerini kullandı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun vaadini açıkladığı esnada yangına müdahale eden helikopterlerin sesi canlı yayında net bir şekilde duyuldu. CHP liderinin kurmayları da yukarı bakarak müdahaleyi anbean takip etti.

ALEV SAVAŞÇILARI 24 SAAT GÖREVDE

Orman işçileri, AFAD ekipleri, itfaiyeciler ve gönüllülerden oluşan 5 bin kişi gece boyunca canhıraş şekilde alevleri söndürmeye çalıştı. Yoğun mücadelenin ardından yorgun düşen itfaiyeciler objektiflere yansıdı. Balıkesir'den gelen orman işçisi Mutlu Kaçar, "Yangın tamamen sönene kadar buradayız" dedi.

KKTC'DE MEHMETÇİK SEFERBERLİĞİ

KKTC'ye bağlı Mersinlik Köyü'nde 2 gündür devam eden yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, İHA, helikopterler, iş makineleri, arazözler, su tankerleri, dozerler, itfaiye araçları, mobil kriz yönetim merkezi ve personeliyle söndürme çalışmalarında yer aldı.

ORMANLARDA DENETİM ARTIRILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, ormanlardaki denetimlerin artırıldığını açıkladı. Denetimlere motosikletli polisler, atlı polisler ve özel harekat ekipleri katıldı. İstanbul Maltepe'de de piknik yapanları yangınlara karşı uyaran atlı timler, ayrıca broşür de dağıttı.

Etiketler : Marmaris YANGIN ORMAN KÜL
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