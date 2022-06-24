"Keşke ölüsünü bulsaydım!"

Marmaris'teki orman yangının başlatan Sacit Ayhan tutuklandı. Ayhan'ın babası babası Kadir Ayhan, "Keşke kendisini öldürseydi de ölüsünü bulsaydım. Herkesin ekmeğiyle oynadı" ifadesinde bulundu.

Marmaris'teki orman yangının başlatan Sacit Ayhan kısa sürede yakalandı. Ayhan, sorgusunda yangını kendisinin çıkardığını anlattı.

MARMARİS'İ YAKAN ZANLININ BABASI KONUŞTU...

Tutuklanan zanlının babası Kadir Ayhan ise a haber'e açıklamalar yaptı. Çok üzgün olduğunu belirten baba Ayhan, şöyle konuştu:

İşten gelince duş aldı giyinip gitti. Ama gelmeyince ve yangın çıkınca endişelendim. Aradım ulaşamadım. Yangının ortasında kaldığını düşündüm. Sonra güvenlik güçleri motorunu buldu. Ardından kendisinin yakalandığını söylediler. Hiç ummuyordum. Yapacak birisi değil, doğayı da seven birisi. Keşke kendisini öldürseydi de ölüsünü bulsaydım. Çünkü orman gitti. Biz arıcılıkla uğraşan kişileriz. Herkesin ekmeğiyle oynadı.

Kadir Ayhan, 'Oğlunuz nasıl bir insandı?' sorusunu ise şöyle yanıtladı:

Sessiz sakin bir insandı. Akşam 9-10'da yatar sabah 9'da kalkar. Sinirli ve agresif değildir. Perperişanım...

NE OLMUŞTU?

Şüpheli, Marmaris İlçesi Hisarönü mahallesi Bördübet köyü Saklı Koy mevkiinde ormanlık alan içerisinde yatar vaziyette sarhoş olarak yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüpheli ilk sorgusunda; "Ailevi sorunlarım var. Babam araziyi sattı. Babam tarafından dışlandım.

Ormana sigara izmaritleri attım. Kendimi de ateşe verip intihar etmek istedim" demişti.