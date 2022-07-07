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07 Temmuz 2022 Perşembe 19:21:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 19:21:00

Marmaray, Başkentray ve İzban bayramda ücretsiz

Kaynak: TRT Haber

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İzban'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bayramda ücretsiz olacak ulaşım araçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da ücretsiz olan toplu taşıma araçları listesi yayınlandı.

İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de ise İzban'in ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.

Etiketler : sosyal medya Kurban Bayramı toplu taşıma araçları
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