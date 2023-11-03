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03 Kasım 2023 Cuma 14:23:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 14:23:00

Marmara'nın için kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: AA

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Marmara Bölgesi'nin batısında yarın akşam kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın yarın sabah saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Etiketler : meteoroloji marmara bölgesi yağış
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