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07 Temmuz 2023 Cuma 13:21:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 13:21:00

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel şiddetli yağış bekleniyor

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel şiddetli yağış beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Bursa, Yalova ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli, Kocaeli'de çok kuvvetli, Sakarya'da şiddetli, Sakarya'nın doğu ilçelerinde ise aşırı ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, İstanbul ve Yalova'da pazar günü sabah saatlerine kadar, diğer yerlerde ise pazar günü akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Ayrıca bu gece saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce ve Bartın'da yerel olarak şiddetli ve aşırı, yarın sabah saatlerinden itibaren Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, yarın gece saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak şiddetli, aşırı ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı öngörülüyor.

Yağışların, pazar günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı değerlendiriliyor.

Etiketler : marmara batı karadeniz yağış
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