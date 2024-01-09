VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Azerbaycan ile BAE anlaştı
"Gazze'ye sessiz kalmak dünya güvenliği için risk"
Fatih Camii saldırganı adliyeye sevk edildi
Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal
Halk TV'de oylar bölünecek korkusu... Maçoğlu'nu yerden yere vurdular
MEB, "Temel Eğitimde İyi Örnekler" dijital platformu hazırladı
09 Ocak 2024 Salı 15:30:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 15:30:00

Marmara'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimleri için kuvvetli kar uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Marmara'nın doğusu ile Bolu ve Düzce'nin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu akşam saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Etiketler : meteoroloji marmara bolu düzce kar
Barıştılar

Barıştılar
Ailece hastanelik oldular

Ailece hastanelik oldular
Beşinci kez buluştular

Beşinci kez buluştular
Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi
Önce danıştı sonra yazdı

Önce danıştı sonra yazdı
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Çağatay sessizliği

Çağatay sessizliği
"Kumar beni mahvetti"

"Kumar beni mahvetti"
Avrupa turnesine çıkıyor

Avrupa turnesine çıkıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX