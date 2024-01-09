Marmara'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimleri için kuvvetli kar uyarısı

Marmara'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimleri için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu akşam saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.