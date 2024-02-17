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17 Şubat 2024 Cumartesi 11:22:00 - Güncelleme:17 Şubat 2024 Cumartesi 11:22:00

Marmara'da batan gemi... 2 mürettebatın cansız bedenleri tespit edildi

Kaynak: AA

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Marmara'da batan geminin kayıp 6 mürettebatından 2'sinin cansız bedenleri tespit edildi.

Marmara'da batan geminin kayıp 6 mürettebatından 2'sinin cansız bedenleri tespit edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : marmara denizi gemi mürettebat
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