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21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:00:00

Marmara'da az bulutlu ve açık hava bekleniyor

Kaynak: AA

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Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava öngörülüyor, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava beklenen bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Etiketler : marmara bölgesi meteoroloji sıcaklık
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