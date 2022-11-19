Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor
Kaynak: AA
Marmara ve Kuzey Ege'de yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın güney ve güneybatıdan kuvvetli, Marmara'nın güneyi ile İzmir'in ve Manisa'nın kuzeyinde zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç ile direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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