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12 Haziran 2021 Cumartesi 18:16:00 - Güncelleme:12 Haziran 2021 Cumartesi 18:16:00

Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor

Kaynak: AA

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden 4 günde toplam 1197 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi. Bakan Kurum, Marmara Denizi'nde müsilaj temizliğine bütün belediyelerle aralıksız devam edildiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Marmara Denizi'nde oluşan müsilajla mücadeleyi dün de kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Kurum, "Müsilaj temizleme seferberliğimizin dördüncü günü olan 11 Haziran'da 464,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 1197,2 metreküp müsilajı temizledik." bilgisini paylaştı.

Dördüncü günün sonunda illerde toplanan müsilaj rakamlarını da açıklayan Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul 218,7 metreküp, Kocaeli 95,5 metreküp, Bursa 88 metreküp, Tekirdağ 44 metreküp, Balıkesir 182 metreküp, Çanakkale 146 metreküp, Yalova 423 metreküp müsilajı bertaraf edilmesi için düzenli depolama tesislerine gönderdik. İlk üç gün temizleme yaptığımız 52 bölgemize 25 yer daha ekleyerek 77 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimize çocuklarımız, ülkemiz ve dünyamız için durup dinlenmeden devam edeceğiz."

BAKAN KURUM: "MARMARA DENİZİ'MİZDE BÜTÜN BELEDİYELERİMİZLE MÜSİLAJ TEMİZLİĞİNE ARALIKSIZ DEVAM EDİYORUZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde müsilaj temizliğine bütün belediyelerle aralıksız devam edildiğini bildirdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından "Marmara hepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Marmara Denizi'mizde bütün belediyelerimizle müsilaj temizliğine aralıksız devam ediyoruz. Atık kabul gemileri, deniz süpürgeleri, vidanjörlerle temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor, müsilaj yoğunluğunu anbean takip ederek müdahalelerimizi yoğunlaştırıyoruz."

Bakan Kurum, müsilaj temizliğine ilişkin çalışmaların yer aldığı video da paylaştı.

Etiketler : çevre ve şehircilik bakanı murat kurum marmara denizi müsilaj
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