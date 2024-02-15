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15 Şubat 2024 Perşembe 08:16:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 08:16:00

Marmara Denizi'nde gemi battı: Kurtarma çalışmaları başlatıldı

Kaynak: AA

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Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başladı.

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, adanın güneybatısında su alan "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi.

Vali Demirtaş, "Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor." dedi.

Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini dile getirdi.

Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Etiketler : marmara denizi gemi kurtarma
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