VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Darbe imalı yazışmaları' dava dosyasına girdi
Müsilaj parçalanmaya devam ediyor
İkinci el binek ve hafif ticaride tercih edilen otolar belli oldu
Kral Şakir'le yaza veda
Binicilik dersi alıyor
Kuruçeşme'de Dalkılıç rüzgarı
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye ceza
BM bahçesine 12 bin yıllık miras
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın yargılanmasına devam ediliyor
"Biz buna değeriz"
Buray, Ürgüp'ü yaktı
Alkışlarla protesto ettiler... Çiçekçiler ile İBB'nin arsa tartışması
Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ikisi terör örgütü üyesi 6 kişi yakalandı
Hapishaneden firar eden 6 Filistinliden 4'ü müebbet hapse mahkum
PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu
Ağustosta 141 bin 400 konut satıldı
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden biri turuncu kategoride
PKK'ya finans desteği sağlayan kişiler tutuklandı
Devlet Denetleme Kurulundan 'THK' raporu: 4 şirket 'borca batık'
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 50 bin doz Kovid-19 aşısını imha etti
Olası 'Avrupa Başkanı' seçiminde Merkel'i tercih ediyor
Roma dönemine ait 60 adet mezarlığı bulundu
Zayıflayan bağışıklığın sinyalleri
14 Eylül 2021 Salı günlük burç yorumları! Bugün burçları neler bekliyor?
14 Eylül 2021 Salı 12:33:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 12:33:00

Marmara Denizi'nde dibe çöken müsilaj parçalanmaya devam ediyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde dibe çöken müsilajın (deniz salyası) parçalanmaya devam ettiğini söyledi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yılın sonlarından itibaren yüzey ile 30 metre derinlik arasında şeritler, tüller ve büyük parçacıklar halinde müsilaj görüldüğünü hatırlattı.

Erdek Körfezi'nde son dalışını 4 Eylül'de yaptığını belirten Sarı, "Benim ve ekibimin dalışlarında ve Marmara'da yapılan dalışlarda verilen bilgilerin hepsi, 17 Ağustos tarihinde suda müsilaj kalmadığını, yüzeyin temizlendiğini ortaya koyuyor. Su kolonundaki büyük parçacıklar halindeki müsilajların bazıları dibe çöktü. Bunlar az akıntılı bölgelerde yığıldılar. Dipte parçalanma devam ediyor." dedi.

Sarı, son dalışında dipte yaklaşık 10 santimetre kalınlığında, tabaka halinde birikmiş, parçalanmış simsiyah renkte müsilaj gözlemlediğini, bunun beklentileri doğrultusunda iyi bir gelişme olduğunu anlattı.

Müsilajın dipte parçalanması sırasında oluşan etkilere değinen Sarı, şu bilgileri paylaştı:

"Yüzeyde bulunduğunda da sorun, su kolonunda bulunduğunda da sorun, dipte bulunduğunda da sorun, parçalanırken de sorun. Parçalanırken ne oluyor? Suyun içindeki çözülmüş oksijeni kullanıyor. Diplerdeki oksijeni tüketiyor. Organik yapıdaki müsilaj parçalanırken elementlerin geri beslenmeye neden olarak azot gibi besin elementlerini tekrar suya salmış oluyor. Bir dönem için azotu fosfat yükünü artırmış oluyor."

Prof. Dr. Sarı, Marmara'dan avlanan balıkların tüketilmesi konusunda resmi kurumların açıklamalarına itibar edilmesi gerektiğini anlattı.

Devletin kurumları tarafından balıkçılığın sürekli gözlendiğini dile getiren Sarı, şöyle konuştu:

"Marmara Denizi'nin çevresi yaklaşık 1000 kilometre. Bu 1000 kilometrelik kıyı şeridinin her tarafından karaya balık çıkarılıyor. 11 bin 350 kilometrekarelik yüzey alanda ben tek başıma Mustafa Sarı olarak bir araştırma yapacak olsam, bir seferde bütün noktalardan birer örnek alabilirim. Bu yeterli değil. Halbuki devletin kurumlarının yerel teşkilatı var. Her ilde, her ilçede Tarım ve Orman Bakanlığı var, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı var, Sağlık Bakanlığı var. Bunlar sürekli analizler yapıyorlar. Balık yenilmesi sakıncalı olsa bunu saklayabilirler mi, böyle bir şey mümkün mü? Kim kimin canını tehlikeye atar? Böyle bir şey olamaz. Onun için vatandaşlarımız yetkili kurumlardan bir açıklama gelmediği sürece, normal şartlarda balık tüketirken nelere dikkat ediyorlarsa, bunlara dikkat ederek balık tüketebilirler."

Etiketler : marmara denizi müsilaj deniz salyası
"En büyük reyting bende"

"En büyük reyting bende"
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi
Kızım için savaşacağım

Kızım için savaşacağım
Özcan ile Feyza'nın davası sürüyor

Özcan ile Feyza'nın davası sürüyor
"Zararı kendine olan tiplerdenim"

"Zararı kendine olan tiplerdenim"
Mahkeme Navruz'u haklı buldu

Mahkeme Navruz'u haklı buldu
Survivor All Star'da

Survivor All Star'da
Alaçatı'da 'ev'lendiler

Alaçatı'da 'ev'lendiler
11 yıl sonra bir aradalar

11 yıl sonra bir aradalar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER