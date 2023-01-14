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14 Ocak 2023 Cumartesi 13:15:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 13:15:00

Marmara Bölgesi son yılların en kurak dönemini geçiriyor

Kaynak: AA

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İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, son 40 yılda en kurak sonbaharın ardından Marmara başta olmak üzere ülkece suyun yeterli ve verimli kullanılmasının önemine dikkati çekti.

İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, 2022'de sonbaharın hem sıcak hem de uzun süreli ortalamalara göre kurak geçtiğini, kışın başlamasının ardından aralık ayının ilk yarısında yağış alındığını ve sıcaklıkların düştüğünü söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün raporlarına göre, Türkiye geneli sonbahar mevsimi yağış normali (1991-2020 ortalaması) 132,7 milimetreyken 2021'de 105,6 milimetre, 2022'de ise 96,3 milimetre olarak gerçekleştiğini belirten Türkeş, sonbahar yağışlarının normale kıyasla yüzde 27, 2021'in aynı mevsimine kıyasla da yüzde 9 azaldığını vurguladı.

Türkeş, 2022'de normaline göre en fazla azalmanın yüzde 54 ile yaşandığı Marmara Bölgesi'nde sonbahar yağışlarının son 40 yıllık süreçte en düşük seviyede gerçekleştiğini aktardı.

Aralık ayının ikinci yarısından itibaren hava sıcaklıklarının yeniden uzun süreli ortalamaların üzerine çıktığını, kuraklığın da sürdüğünü dile getiren Türkeş, "Yaz kuraklığını da eklerseniz 6 aydan daha uzun bir süredir Türkiye'nin özellikle kuzeybatısında, Batı Anadolu ve Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege dahil olmak üzere İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli ve şiddetli kuraklık yaşıyoruz." dedi.

"YENİ BİR KURAK DEVREYE GİRİLDİ"

Marmara Bölgesi'nin Çanakkale'nin de bulunduğu büyük bölümünde aşırı kuraklığın hakim olduğunu belirten Türkeş, 3 aylık ve 6 aylık kuraklık zaman dilimlerine bakıldığında ise önceki kurak dönem de sayıldığında son 3 yılda nemli periyotlar yaşandığını ancak yeni bir kurak devreye girildiğinin anlaşıldığını ifade etti.

Bundan sonraki sürece ilişkin yağış beklentilerine değinen Türkeş, şöyle konuştu:

"Uzun süreli mevsimlik hava tahminleri açısından büyük bir olasılıkla ocak, şubat ve mart aylarında Türkiye'nin önemli bir bölümünde; Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu dışında yine Çanakkale'nin de içinde yer aldığı bir bütün halinde, Batı Anadolu, Marmara, Kuzey Ege, belki İç Anadolu ve İç Anadolu'nun yine batısı ve Akdeniz'in bir bölümü ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar yüzde 50 ila 65 olasılıkla uzun süreli ortalamaların altında bekleniyor. Önümüzdeki 3 ayda da yağış olmayacak demiyorum ama yaşadığımız kuraklığı hafifletecek bir yağış, mevsimlik tahminlerde gözükmüyor. Batı Anadolu'dan İç Anadolu'ya doğru yağmur, iç bölgelerde yükseklerde kar, bazı kentlerde kuşkusuz yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde yeni bir yağışlı ve görece soğuk bir hava kitlesi birkaç gün etkili olacak ama çok etkili bir yağış ne yazık ki gözükmüyor."

"AKDENİZ İKLİMİ GÖRÜLEN BÖLGELERDE KIŞ KURAKLIKLARININ SIKLIĞI VE ŞİDDETİ ARTTI"

Prof. Dr. Türkeş, mevsimlik tahminlere göre yağışlı günlerin olacağını ancak uzun süreli kuraklığı ortadan kaldıracak derecede yağışların ufukta görünmediğini bildirdi.

Uzun süreli ortalamalardan daha sıcak koşulların yaşandığına işaret eden Türkeş, "Bu ağırlıklı olarak Kuzey Afrika kökenli, bu mevsimde olmaması gereken tropikal hava sistemlerinin kuzeye doğru sokulmasıyla bağlantılı. Hava sıcaklıklarının ortalamalardan daha yüksek olması, kışın 15, 16 hatta 19 derece gibi günlük en yüksek sıcaklıkların yaşanması, buharlaşma ve terlemeyle su kaybını da artırıyor. O yüzden buharlaşma, sıcaklık ve yağışı içeren indislerde aslında kuraklık şiddeti Marmara Bölgesi'nde ve Çanakkale yöresinde çok daha kuvvetli." ifadelerini kullandı.

Türkeş, ortalamalara göre gelecek aylarda yağışlardaki azalmanın özellikle tarım ve su kaynakları, kentsel içme ve kullanma suyu konusunda olumsuzluklara yol açabileceğini dile getirdi.

Çanakkale'de büyük ölçekte nehirlerin değil küçük havzaların olduğunu, Sarıçay'ın beslediği kentte sadece Atikhisar Barajı'nın bulunduğunu anlatan Türkeş, şunları kaydetti:

"Çok şiddetli alarm uyarısı vermiyoruz ama mevcut kuraklıkla hem yaşadığımız kuraklığı hem de önümüzdeki aylarda yine kuraklığın sürebileceği olasılığını dikkate alarak suyu etkili, yeterli ve verimli kullanmayı şimdiden başlatmamız gerekiyor. Hep öyle yaşamamız gerekiyor ama iklim değişikliği ve kuraklığı dikkate aldığımızda daha az etkilenebilmek için çok zorunlu alanlar dışında su tüketiminde bir kısıntıya gitmemiz gerekli olabilir. Bu uzun süreli insan kaynağı, iklim değişikliğinin etkisiyle bir küresel ısınma yaşıyoruz. Bir yandan da yağış rejimi değişiyor. Özellikle Türkiye bölgesinde Akdeniz iklim bölgesinin egemen olduğu bölgelerde kış kuraklıklarının sıklığının, şiddetinin arttığına ilişkin gözlemler de söz konusu."

Etiketler : marmara bölgesi kuraklık iklim değişikliği
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