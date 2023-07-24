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Marmara, Akdeniz ve Ege'de çarşamba, iç bölgelerde ise perşembe haftanın en sıcak günleri olacak
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24 Temmuz 2023 Pazartesi 15:38:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 15:38:00

Marmara, Akdeniz ve Ege'de çarşamba, iç bölgelerde ise perşembe haftanın en sıcak günleri olacak

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Haftanın en sıcak günleri ülkenin batı ve güney kesimlerinde çarşamba, iç kesimlerde ise perşembe yaşanacak, sıcaklıklar 40-45 derece arasında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, yaptığı açıklamada, geçen haftadan itibaren sıcaklıkların güney ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini, iç kesimlerde ise birkaç derece düştüğünü belirtti.

Yıldırım, "Salı gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak hava sıcaklıklarının yurtta 5 ila 10 derece artmasını bekliyoruz. Marmara, Ege ve Akdeniz'de çarşamba günü mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkıyor, 45 derecelere varan hava sıcaklıkları bekliyoruz. İç Anadolu ise perşembe günü maksimum sıcaklığa ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü İstanbul'da 37, Antalya'da 42, İzmir'de 43 derece sıcaklık beklendiğini bildiren Yıldırım, perşembe günü ise Ankara'da hava sıcaklığının 39 derece olacağının tahmin edildiğini söyledi.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA YARIN YAĞIŞ VAR

Yurdun kuzey doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olduğunu dile getiren Yıldırım, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Samsun, Ordu çevrelerinde yarın öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade etti.

Yıldırım, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinde yaşayanların dikkatli olması uyarısında bulundu.

HAFTA SONU 10 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının cuma günü batı ve kuzeybatıdan başlayarak azalacağını belirten Yıldırım, "Cumadan itibaren sıcaklıklar yaklaşık 10 derece düşecek. Mevsim normallerinin çok üzerinde olan sıcaklıklar mevsim normallerine, yer yer de altına düşüyor. Ankara'da hava sıcaklıkları hafta sonu, 39 dereceden 29 dereceye düşecek." diye konuştu.

Etiketler : marmara akdeniz ege doğu karadeniz doğu anadolu sıcaklık
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