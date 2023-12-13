13 Aralık 2023 Çarşamba 23:15:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 23:15:00
Marmara 3.7 ile sallandı
Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünden deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 13, 2023
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi -[04.64 km]Mudanya (Bursa)
Tarih:2023-12-13
Saat:23:04:38 TSİ
Enlem:40.42667 N
Boylam:28.8225 E
Derinlik:9.11 km
Detay:https://t.co/d233lsaRbE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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