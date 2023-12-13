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Marmara 3.7 ile sallandı
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13 Aralık 2023 Çarşamba 23:15:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 23:15:00

Marmara 3.7 ile sallandı

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Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünden deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 23.04'te Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Etiketler : deprem Marmara afet
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