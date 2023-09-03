Mardin'den ABD'ye... 'Toprağı' ile temel attı!

ÇOBANLIKTAN CHICAGO ÜNİVERSİTESİ'NE



ABD'de Aziz ve Gwen Sancar Vakfı, inşa edilecek yurt binası için tören düzenledi. Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın da katıldığı temel atma töreninin en özel konuklarından biri Aziz Sancar'ın memleketi Mardin'den geldi. Çobanlık yaparken tam burslu kazandığı İbn Haldun Üniversitesi'ni birincilikle bitiren; Chicago Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi yüksek lisansına da kabul edilen Yılmaz Acar, Nobel ödüllü Türk bilim adamıyla tanışma mutluluğunu yaşadı.

EĞİTİMDEN SONRA TÜRKİYE'YE DÖNECEK



Mardin'den Kuzey Karolina'ya gelmenin kolay olmadığını belirten Yılmaz, "Aziz Sancar çok misafirperver ve sıcakkanlı bir şekilde karşıladı. Kendisini hayranlıkla takip ediyorum" dedi. Aziz Sancar'ın tavsiye ettiği gibi Amerika'daki eğitiminden sonra Türkiye'ye döneceğini söyleyen Acar, "Kendisi zamanında uygun şartları bulup Türkiye'ye dönememiş, araştırmalarını ülkemizde yapamamıştı. Fakat bizim zamanımızda işler değişti" diye konuştu.

Yılmaz Acar, törenden sonra Aziz Sancar'la sohbet etti.