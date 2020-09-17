Mardin'de güvenlik güçlerimize ikna sonucu teslim olan gri listedeki PKK'lı tutuklandı
Kaynak: DHA
Güvenlik güçlerimizin çalışması sonucu ikna olarak teslim olan ve İçişleri Bakanlığı 'Arananlar' listesinde gri kategoride yer alan PKK'lı A.T., tutuklandı.
Mardin'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu teslim olan, İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride aranan PKK'lı A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca temas sağlanan ve teslim olması için ikna edilen PKK'lı A.T., 11 Eylül'de Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride bulunan A.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.T., çıkarıldığı mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanıp, cezaevine konuldu.
- ABD Merkez Bankası tarafından özel olarak basılan "1 Milyon dolarlık banknot" ele geçirildi
- Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
- Mardin'de güvenlik güçlerimize ikna sonucu teslim olan gri listedeki PKK'lı tutuklandı
- Avaşin'de 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi
- Bakan Karaismailoğlu duyurdu... Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit etabı hafta sonu açılıyor
- Adalet Bakanlığı'na, firari Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebi gönderildi