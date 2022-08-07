4 tabur sahaya indi! Operasyon başlatıldı

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07 Ağustos 2022 Pazar 10:54:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2022 Pazar 10:54:00

Mardin'de 'Eren Abluka-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç' operasyonu başlatıldı

Kaynak: AA

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Mardin'de, 528 personelin katılımıyla Eren Abluka-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de, "Eren Abluka-31 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, operasyonda İl Jandarma Komutanlığınca, 528 jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 44 operasyonel timin görev aldığı aktarıldı.

Etiketler : PKK Mardin-Bagok Eren Abluka-31
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