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02 Nisan 2024 Salı 14:08:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 14:08:00

Mardin'de böbrek rahatsızlığı bulunan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Kaynak: AA

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Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde böbrek rahatsızlığı bulunan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hemolotik Üremik Sendromu (HÜS) tanısı konulan 1 yaşındaki Seyhan B'nin ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca Mardin'e ambulans uçak gönderildi. Bebek, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'ndan ambulans uçakla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Etiketler : mardin böbrek rahatsızlığı bebek ambulans uçak ankara
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