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16 Kasım 2020 Pazartesi 19:19:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 19:23:00

Mardin'de 1 kilo 970 gram patlayıcı madde taşıyan terörist yakalandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde saldırı hazırlığında olan PKK'lı terörist, patlamaya hazır 1 kilo 970 gramlık patlayıcı madde ve zaman ayarlı bomba düzeneği ile yakalandı.

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