16 Kasım 2020 Pazartesi 19:19:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 19:23:00
Mardin'de 1 kilo 970 gram patlayıcı madde taşıyan terörist yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde saldırı hazırlığında olan PKK'lı terörist, patlamaya hazır 1 kilo 970 gramlık patlayıcı madde ve zaman ayarlı bomba düzeneği ile yakalandı.
Ayrıntılar geliyor
- Pompeo, Türkiye'ye geldi
- Mardin'de 1 kilo 970 gram patlayıcı madde taşıyan terörist yakalandı
- Bugün burçları neler bekliyor? 17 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları
- Bakan Koca: Ağır hasta sayımız 3.610'a yükseldi
- Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 55 milyonu geçti
- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak