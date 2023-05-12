Öcalan'a "Apo bey" diyen Mansur Yavaş'a sert tepki: “Biz ona bebek katili diyoruz”

Kahramankazan Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Serhat Oğuz, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın bebek katili ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik kullandığı "Apo Bey" sözlerine sert tepki gösterdi.

AK PARTİLİ OĞUZ'DAN YAVAŞ'A SERT TEPKİ

AK Partili Oğuz, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığı vadettiği ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Apo Bey" ifadelerine sert tepki gösterdi.

ABB Başkanı Yavaş, katıldığı canlı yayında bebek katili ve terörist başı Abdullah Öcalan için "Apo Bey" ifadelerini kullanmış, Yavaş'ın bu skandal açıklamaları büyük tepki çekmişti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan AK Partili Oğuz, şu ifadeleri kullandı:

"Bebek katiline 'bey' diye hitap eden kişinin, bırakın milliyetçiliğini, vicdanı da sorguya muhtaçtır! Biz ona 'Apo Bey' değil 'bebek katili Apo'diyoruz Mansur Bey!"

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ANKARA MİTİNGLERİNE YOĞUN KATILIM

Başkan Erdoğan'ın başkentte gerçekleştirdiği mitinglere katılan Başkan Serhat Oğuz, saha izlenimlerini de aktardı. Oğuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sincan mitingi sonrası açıklamalarda bulundu. Oğuz, Ankaralıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyük Ankara mitinginde bağrına bastığını ifade etti. Oğuz, "Sabah 40 bin vatandaşımız Pursaklar'da mitingdeydi. Mamak ve Altındağ 100 bin, şimdi burada 130 bin vatandaşımız Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. Ankara aslında yerli ve milli olanı bağrına bastı. Yani Ankara talimatları Amerika'dan Londra tefecilerinden değil aziz milletinden alanı bağrına bastı. İnşallah Ankara 14 Mayıs'ta bugüne kadarki en büyük desteğini Cumhurbaşkanımıza vermiş olacak. Bu kalabalık bunun ispatıdır. Bu kalabalığı buraya zorla getiremezsiniz. Yüreklerinde Recep Tayyip Erdoğan sevgisi, bayrak sevgisi olduğu için insanlarımız burada" açıklamasını yaptı.

"İNANIN 14 MAYIS'TA BU SEFER SANDIKLAR GERÇEKTEN PATLAYACAK"

Başkan Oğuz, vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, samimi bir sevgisi olduğunu kaydetti. Bu sevginin son 2 haftadır daha da arttığını gözlemlediğini ifade eden Oğuz, "Cumhurbaşkanımız hep soruyor 'Sandıkları patlatıyor muyuz?' diye. İnanın 14 Mayıs'ta bu sefer sandıklar gerçekten patlayacak" dedi.