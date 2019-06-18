18 Haziran 2019 08:00 | Salı
Mansur Yavaş hakkında dava
Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakkında avukatlık yaptığı döneme ilişkin senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla görevi kötüye kullanmak suçundan, senedi veren kişiye tahsilat amacıyla çok sayıda mesaj göndererek kişilerin huzur ve sükununu bozmak suçundan son soruşturma açılmasına karar verdi.
Mahkeme, kararı suçun işlendiği yerde görevli Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
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