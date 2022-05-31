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31 Mayıs 2022 Salı 09:12:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 09:12:00

Manisa'yı sevince boğan gelişme: Su beklerken petrol fışkırdı!

Kaynak: Sabah

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Manisa'da zeytin bahçesinde açılan su kuyusundan ham petrol çıkmasının hikayesini SABAH muhabiri Ceyhan Torlak olay yerine giderek araştırdı. Su beklerken siyah sıvı madde gelmesiyle büyük şaşkınlık yaşayan çiftçi Mustafa Yüksel ve Manisa halkı sevinç içerisinde petrolün çıkarılmasını bekliyor.

Manisa'da su beklerken siyah sıvı madde gelmesiyle büyük şaşkınlık yaşayan çiftçi Mustafa Yüksel'in ne olduğunu anlamak için çakmakla ateşe verdiği maddenin tutuşmasıyla yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de ham petrolü suyla söndüremedi. Olay yerinden etrafa yayılan koku ham petrol olduğunu kanıtladı

Zeytin bahçesinin sahibi çiftçi Mustafa Yüksel (41), "Zeytin ağaçlarını sulamak için sondaj kuyusunu bir hafta önce açtık. Önceki gün deneme yaptık. Su beklerken siyah renkli bir sıvı geldi. Çok şaşırdık. 5 dakika bekledik. Yeniden denedik. Siyah renkli sıvı yeniden aktı. Bunun üzerine siyah sıvının ne olduğunu anlamak için çakmakla tutuşturduk. Yanmaya başladı. Yanan ham petrolü söndürmek isterken su doldurmak için açtığımız içi petrol dolu havuza da sıçradı. "

"Bunun üzerine itfaiye çağırdık. Petrol olduğunu böyle anladık. Hala üzerimizde şaşkınlık var. Sevinç ve şaşkınlığı bir arada yaşıyoruz. Filmlerdeki gibi bir olay yaşadık. Topraktan su beklerken ham petrol fışkırdı" dedi.

Türkiye Petrolleri ekibinin Pazar günü olay yerinden incelemek üzere numune aldığı öğrenildi. Konunun Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na aktarıldığı öğrenildi. Tarla sahibinin ağabeyi Hasan Hüseyin Yüksel, "Ham petrol çıktıktan köyümüz ilgi odağı haline geldi. Birkaç gün içinde tarlalarımızı soranlar ve satın almak isteyenler arttı" dedi.

HERKES BURAYI GÖRMEYE GELİYOR

Tarla sahibi Mustafa Yüksel'in ağabeyi Hasan Hüseyin Yüksel (43), "3. kuyuyu su bulma umuduyla açtık. Çünkü zeytin, badem ve çağla ağaçlarımız için acil suya ihtiyacımız vardı. Dışarıdan su her zaman tedarik edemiyoruz. Kuyudan su yerine ham petrol fışkırdığını görünce şok yaşadık."

"Sevinç ve şaşkınlığı bir arada yaşadık. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Herkes merak edip buraya geliyor. Ham petrol çıktıktan sonra Salihli Yağbasan Köyü ilgi odağı haline geldi. Birkaç gün içinde tarlalarımızı soranlar ve satın almak isteyenler arttı" dedi.

KOKUSUNDAN HAM PETROL OLDUĞU ANLAŞILIYOR

Yağbasan Mahalle Muhtarı Abdullah Arslan, "Vatandaşlarımız büyük mutluluk sevinç yaşadı. Türkiye Petrolleri de gelip numune aldı. İnşallah siyah sıvı petroldür. Ülkemize milletimize büyük faydası olur" dedi. Mustafa Yüksel'in kuzeni Uğur Yüksel (35), "Amca çocuklarımın tarlasında ham petrol çıkınca büyük mutluluk yaşadım."

"Ülkemiz adına çok sevindirici bir durum. Olay yerine gelince bile kokusundan bile petrol olduğu anlaşılıyor. Büyük bir rezerv olduğu söyleniyor. Türkiye Petrollerinin incelemesinin olumlu sonuçlandığını duyduk" dedi.

Etiketler : Manisa SU PETROL Zeytin bahçesi Mustafa Yüksel
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