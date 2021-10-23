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23 Ekim 2021 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:23 Ekim 2021 Cumartesi 16:00:00

Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda PKK/KCK-YPG/PYD bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü iddiasıyla Suriye uyruklu H.H. ile sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği öne sürülen S.Y. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen H.H. tutuklandı, S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler : pkkkck terör örgütü operasyon
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