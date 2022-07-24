Manisa'da orman yangını
Kaynak: AA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
AA'da yer alan habere göre, İlçeye bağlı Hasköy Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormana da sıçradı.
İhbar üzerine yangına 4 helikopter, 2 uçak ve 20 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.