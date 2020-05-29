29 Mayıs 2020 Cuma 09:04:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2020 Cuma 09:06:00
Manisa'da korkutan deprem!
Gelen son dakika haberine göre, AFAD Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 08.40 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremin 7.02 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
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