07 Şubat 2023 Salı 07:50:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 07:50:00
Manisa'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
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AFAD verilerine göre sabah saatlerinde Manisa'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Manisa Gördes'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 6,52'de meydana gelen depremin derinliği 6,93 kilometre olarak ölçüldü.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">#DEPREM<br>*<br>Büyüklük:3.8 (Mw)<br>Yer:Gördes (Manisa)<br>Tarih:2023-02-07<br>Saat:06:52:17 TSİ<br>Enlem:38.903 N<br>Boylam:28.306 E<br>Derinlik:6.93 km<br>Detay:https://t.co/LcsknJbXBs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi</p>— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 7, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>