14 Haziran 2019 13:26 | Cuma
Manisa'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 13.00'te Soma merkezli 3.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 8,95 km derinliğinde meydana geldi.
DHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Son Dakika... Gri kategoride aranan terörist İstanbul'da yakalandı
- Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne hakaretiyle ilgili ilk yorum: Böyle bir ifade kullanmaya hakkı yoktur
- Başkan Erdoğan'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını için ilk değerlendirme
- 'Gri’ kategoride aranan DHKP/C'li terörist İstanbul’da yakalandı
- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Murat Alan ve Akit TV'ye tazminat davası açtı