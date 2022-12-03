VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zelenskiy: Bir varil Rus petrolünün fiyatı 30 dolara kadar indirilmeli
Meloni hükümeti, İtalya'nın Akdeniz'deki rolünü güçlendirme hedefinde
Başkan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Colonna ile telefonda görüştü
Bakan Koca: Bu sağlık sistemi dünyanın gözünde tütüyor
Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA paylaşımı
Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor
LPG'li otomobilden sızan gaz patlamaya yol açtı: 5 yaralı
Av koruma ve kontrol görevlisinin katil zanlıları tutuklandı
Türkiye'den Batı Şeria'daki olaylara tepki: Şiddetle kınıyoruz
MİT ve Emniyet'ten DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Belarus ve Rusya'dan bölgesel güvenlik anlaşmasında değişiklik öngören protokol
İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi
e-YDS sonuçları açıklandı
Azerbaycan'dan yasa dışı geçişler nedeniyle İran'a nota
Emine Erdoğan: Ülkemiz dünyanın en cömert ülkesi olma onurunu taşıyor
Başkan Erdoğan'dan pamuk üreticilerine müjde!
Manavgat'ta 297 konut, kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edildi
Rus Senatör: Tavan fiyat Avrupa için korkunç sonuçları olacak
Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'de bu yıl 109 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Cezayir BRCIS grubunun altıncı üyesi olabilecek mi?
Başkan Erdoğan: İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi kararı isabetli bir karar oldu
Milli Eğitim Bakanlığı, özel çocuklar için ulusal eğitim planı hazırladı
'Yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün timsali olan müesseselere sahip çıkmalıyız' mesajı
03 Aralık 2022 Cumartesi 18:31:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 18:31:00

Manavgat'ta 297 konut, kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), AFAD koordinasyonunda Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından etkilenenler için yapılan 297 konut, kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edildi.

Manavgat Gençlik Merkezi Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda, 28 Temmuz 2021'de çıkan yangında evleri zarar görenler için inşa edilen konutların kura çekim töreni düzenlendi.

Manavgat'taki Ulukapı, Dikmen, Aksaz, Belenobası, Demirciler, Evrenseki, Gebece, Güzelyalı, Kalemler, Karaöz, Karavca, Yukarı Işıklar mahalleleri, Akseki'deki Kepezbeleni ve Gündoğmuş'taki Senir mahallesinden hak sahipleri için toplu alanlarda yapılan 297 konut kura çekimiyle teslim edildi.

Vali Ersin Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, yangın sürecinde zor günler geçirdiklerini hatırlatarak, artık yüzlerin güldüğünü ifade etti.

Yangında 45 mahallenin etkilendiğini aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Allah'a şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın ekibinin hızlı ve pratik çalışmaları sayesinde bugün yüzümüz gülüyor. O mağduriyetlerimiz giderildi. Her zorluğu birlikte atlatıp bugünlere geldik. Bölgeye 330 milyon liraya yakın yardımda bulunuldu. Devletimiz her zamanki gibi vatandaşının yanında oldu. Tüm zorluklarda arkasındaki en büyük güç oldu."

Yazıcı, yangından etkilenenler için güzel evlerin yapıldığını, içinde sağlıkla huzurla oturmalarını temenni etti.

"BÖLGEDE 900 KONUTUN YAPIMI DEVAM EDİYOR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardım Mustafa Bakır da yangın afeti sonrasında Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Manavgat ilçelerinde 45 mahallede yangından etkilenen evlerin hasarlarını tespit ettiklerini söyledi.

TOKİ ile bölgede çalışma yaptıklarını vurgulayan Kurt, "900 konutun yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Yerinde üretemediğimiz 297 konutumuzun kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Daha önce yerinde ürettiğimiz, vatandaşlarımızın kendi arazisi üzerinde yaptığımız 193 konutu teslim etmiştik, hala ediyoruz da." diye konuştu.

"HER ŞEYİ YENİDEN YAPACAĞIZ' DEMİŞLERDİ, YAPTILAR"

Dikmen Mahallesi'nde orman yangınında evini kaybeden Ayşe İnci de yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yangından sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile milletvekillerinin ziyaretine geldiğini hatırlatan İnci, şöyle konuştu:

"Acımızı paylaştılar, teselli ettiler. 'Her şeyi yeniden yapacağız' demişlerdi, yaptılar. Bugün evlerimiz yapıldı, devletimiz eksiklerimizi giderdi. Çok güzel evler yaptılar. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Törene, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ile yangından etkilenen vatandaşlar katıldı.

Etiketler : Manavgat yangın mağdurları Toplu Konut İdaresi
Üç yıllık evlilik bitti

Üç yıllık evlilik bitti
Hande'ye aşk itirafı

Hande'ye aşk itirafı
Kıvanç'la yeniden

Kıvanç'la yeniden
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı
Buray panikledi

Buray panikledi
Ceceli Ailesi'ne hırsızlık şoku

Ceceli Ailesi'ne hırsızlık şoku
‘Al Sancak' timi geliyor

‘Al Sancak' timi geliyor
Kubilay'ı sildi

Kubilay'ı sildi
"Serenay lise arkadaşımız"

"Serenay lise arkadaşımız"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX