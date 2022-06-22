Gösterdiği belgeler yalan çıktı!

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22 Haziran 2022 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:22 Haziran 2022 Çarşamba 16:00:00

'Man Adası' Davası'nda yeni karar! Kılıçdaroğlu 489 bin lira tazminata mahkum edildi

Kaynak: DHA

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İki ayrı 'Man Adası' davasında yeniden karar çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine 489 bin lira tazminata mahkum edildi.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen iki ayrı 'Man Adası' davasında yeniden karar çıktı. İki davada da kararında direnen yerel mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine toplamda 489 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki görülen iki ayrı duruşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

Yargıtay'ın bozma ilamına karşı söz verilen Avukat Ferah Yıldız, "Yargıtay'ın usul ve yasaya aykırı bozma ilamına direnilmesine karar verilmesini talep ediyoruzö dedi. Avukat Celal Çelik ise davada usulsüzlükler olduğunu, mahkemenin delilleri toplamadığını öne sürerek reddi hakim talebinin de reddedildiğini söyledi. Avukat Çelik, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını talep etti.

YEREL MAHKEME KARARINDA DİRENDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin bozma ilamı kararına direnilmesine karar verdi. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 150 bin, dava sürecinde hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar'ın varislerine 60 bin lira ödemesine karar verdi.

Mahkeme Kılıçdaroğlu'nun Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a ayrı ayrı 22 bin lira tazminata mahkum edilmesine karar verirken, 20 bin lira Necmeddin Bilal Erdoğan'a, 16 bin lira Ahmet Burak Erdoğan'a ve 15 bin lira Mustafa Erdoğan'a tazminat ödemesine karar verildi.

Kılıçdaroğlu'nun Sadık Albayrak ve Ziya İlgen'e ayrı ayrı 14 bin lira tazminat ödemesine mahkum eden mahkeme, Organ Uzuner ve Osman Ketenci'ye de ayrı ayrı 13 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

489 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT KARARI

Diğer davada da taraf beyanlarının alınmasının ardından direnme kararı veren mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 130 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Böylece Kılıçdaroğlu iki ayrı davanın toplamında 489 bin lira manevi tazminata mahkum edildi. (DHA)

Etiketler : Yargıtay MAN ADASI KEMEL KILIÇTAROĞLU
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