01 Temmuz 2019 12:43 | Pazartesi
Maltepe'de rehize krizi! Polis şahsı ikna ederek gözaltına aldı
Maltepe'de eşiyle tartışıp kafasına silah dayayan şahıs ikna edilerek gözaltına alındı.
Maltepe'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin çalışanı rehin alındığı iddia edildi.
Maltepe'de iddiaya göre eski eşiyle tartışan şahıs ardından kafasına silah dayadı. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Maltepe'de eşiyle tartışıp kafasına silah dayayan şahıs ikna edilerek gözaltına alındı.
İHA
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- Maltepe'de rehize krizi! Polis şahsı ikna ederek gözaltına aldı