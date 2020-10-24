24 Ekim 2020 Cumartesi 20:25:00 - Güncelleme:24 Ekim 2020 Cumartesi 20:25:00
Maltepe sahilinde yangın
Maltepe sahilde gemi yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Babasını defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan genç, komşularından ambulans çağırması için yardım istedi
- Maltepe sahilinde yangın
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