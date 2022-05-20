Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu!

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20 Mayıs 2022 Cuma 08:08:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2022 Cuma 09:31:00

İstanbul'da Maltepe Belediyesi'ne rüşvet operasyonu!

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İstanbul'da, rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen ve suçun işlendiği tarihte Maltepe Belediyesinde üst yönetimde olan kişiler ile zabıtaların da aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul'da, rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen ve suçun işlendiği tarihte Maltepe Belediyesinde üst yönetimde olan kişiler ile zabıtaların da aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Maltepe Belediyesinde görevli üst yönetici ve zabıta olmak üzere 10'u kamu görevlisi 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçun işlendiği dönemde Maltepe Belediyesinde başkan yardımcılığı yapan 2 kişi ile özel kalem müdürlüğü görevini yürüten zanlının da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında şüphelilerin birçoğunun gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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