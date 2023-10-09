09 Ekim 2023 Pazartesi 17:11:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 17:11:00
Malezya Başbakanı ile Başkan Erdoğan görüştü
Kaynak: aa
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü.
Görüşmede, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler ele alındı.
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