VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
Malazgirt Zaferi'nin 951.yıl dönümü kutlamalarına yoğun ilgi devam ediyor
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Rus Duma Konseyi Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıları kınadı
Başkan Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
Ma-on tayfunu Çin kıyılarına ulaştı
Şarkıcı Gülşen adliyeye sevk edildi
Nesli tükenme tehlikesi altındaki toy kuşları Kars'ta görüntülendi
İstanbul Tersanesi Komutanlığı donanmanın Mavi Vatan'daki 'kalesi' oldu
Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısı tarihte ilk defa kesildi
Dünyada maymun çiçeği vaka artışları son bir haftada yüzde 21 azaldı
Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik Resmi Gazete'de
TFF Başkanı Büyükekşi: Dünyanın en güzel şehri, Avrupa'nın en büyük futbol finali için hazır
Beşiktaş'ın yeni transferi Kerem Atakan Kesgin'in Dele Alli heyecanı
Süper Lig'in 4. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu
Bakan Ersoy'dan Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepki
NASA, yeni nesil mega roketini test uçuşu için Ay'a göndermeye hazırlanıyor
Başkan Erdoğan ve Bakan Soylu'ya yönelik tehdit içeren konuşmalara soruşturma
MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı
Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı
"Faizleri artırmak arz tarafındaki problemleri kötüleştirebilir"
Batı dünyasından Arakanlı Müslümanlara şiddeti durdurması için Myanmar'a çağrı
Putin, Rus ordusundaki asker sayısını 137 bin artırıyor
25 Ağustos 2022 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 19:30:00

Malazgirt Zaferi'nin 951.yıl dönümü kutlamalarına yoğun ilgi devam ediyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları sürüyor.

lçedeki "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda düzenlenen etkinlikler, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Okçular Vakfınca oluşturulan etkinlik alanına gelenler, tematik çadırları ziyaret ederek sergilenen el sanatları hakkında bilgi alıyor, fotoğraf çektiriyor. Çocuklar da ata biniyor, geleneksel oyunları oynayarak eğleniyor.

Etkinliğe katılan Bursa Orhaneli Emir Köyü Dernek Başkanı ve Bursa Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Uğur, 150 kişilik ekiple Malazgirt etkinliklerine geldiklerini söyledi.

Kültürlerini tanıtmak ve Yörük Türkmeni'nin ne anlama geldiğini anlatmak için etkinliğe katıldıklarını anlatan Uğur, şöyle konuştu:

"En önemlisi ata topraklarına geldik. Burası öz vatanımız. Bunu her zaman söylemekten gurur duyuyoruz. Malazgirt etkinliklerinde açtığımız çadırımız ilçe halkından ve çevre ilçelerden gelenlerden ilgi gördü. Dilimiz döndüğünce gelenlere Sultan Alparslan'ı, birliğimizi ve kültürümüzü anlatıyoruz. Kaynaşmaya, tanışmaya ve akrabalarımızı tanımaya çalışıyoruz. Etkinlikler çok güzel. Emeği geçen devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin devam etmesini diliyoruz."

Etkinlikler için Antalya'dan gelen Fuat Ede ise Muş'a ilk defa geldiğini belirterek, "Buradaki etkinlikler çok güzel. Ata bindik. İnsanlar bizi çok sıcak karşıladı. Her zaman buraya gelmek isteriz." dedi.
Etiketler : Muş etkinlik At Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü
Zor günlerden geçiyor

Zor günlerden geçiyor
Çocuklarıyla eğlendi

Çocuklarıyla eğlendi
İkinci kez annelik için geri sayımda

İkinci kez annelik için geri sayımda
Her şey yolunda

Her şey yolunda
Yunanlar Ebru'yu konuştu

Yunanlar Ebru'yu konuştu
Değerlerimizi kaybettik

Değerlerimizi kaybettik
4. kez konuk

4. kez konuk
Genç oyunculara destek

Genç oyunculara destek
Baş başa alışveriş

Baş başa alışveriş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes