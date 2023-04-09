VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kars'ta özel harekat polisleri "terör operasyonu tatbikatı" yaptı
"Deprem" ve "Togg" kredisi vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon
Ekvador'da toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 33'e yükseldi
Malatya'ya 21 bin 622 konteyner daha kurulacak
Tövbe ederek ruhu ve bedeni arındırın
Karagöz-Hacivat çocukları eğlendirdi
09 Nisan 2023 Pazar 10:34:00 - Güncelleme:09 Nisan 2023 Pazar 10:34:00

Malatya'ya 21 bin 622 konteyner daha kurulacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, 21 bin 622 konteyner daha kurulacağını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremlerin etkili olduğu illerde barınma ihtiyacını karşılamak için konteyner kentler kurma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Malatya'nın merkezinde 36 noktada 18 bin 896, ilçelerde ise 21 noktada 2 bin 726 olmak üzere toplam 21 bin 622 konteynerin daha kurulumunun planlandığı kaydedildi.

Etiketler : malatya afad konteyner

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX