Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, "Bir binanın yıkıldığı bilgisini aldım. Şuana kadar can kaybı yok." dedi.