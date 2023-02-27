Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: AA
Malatya'da saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, "Bir binanın yıkıldığı bilgisini aldım. Şuana kadar can kaybı yok." dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, "Bir binanın yıkıldığı bilgisini aldım. Şuana kadar can kaybı yok." dedi.
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