19 Ekim 2020 Pazartesi 00:44:00 - Güncelleme:19 Ekim 2020 Pazartesi 00:44:00
Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Kaynak: DHA
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Malatya'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda bir miktar uyuşturucu ile 6 silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adrese yapılan baskında bir miktar esrar, 665 uyuşturucu hap, 3 av tüfeği ile 3 tabanca ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
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