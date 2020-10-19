Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adrese yapılan baskında bir miktar esrar, 665 uyuşturucu hap, 3 av tüfeği ile 3 tabanca ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

