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11 Ağustos 2023 Cuma 10:23:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 10:23:00

Malatya'daki deprem sonrası içme suyu uyarısı

Kaynak: AA

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), "Depremin ardından Gündüzbey Kaptaj Tesisi ana kaynağımızda bulanıklık oluşmuştur. İkinci bir duyuruya kadar içme suyunu kullanmayınız." açıklamasında bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünce, Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen depremin ardından ana su kaynağında bulanıklık oluştuğu belirtilerek, ikinci bir duyuruya kadar içme suyunun kullanılmaması uyarısında bulunuldu.

MASKİ'den yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen 5,3'lük depremin ardından Gündüzbey Kaptaj Tesisi ana kaynağımızda bulanıklık oluşmuştur. İkinci bir duyuruya kadar içme suyunu kullanmayınız." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : malatya deprem içme suyu uyarı
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