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22 Eylül 2023 Cuma 07:23:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 07:23:00

Malatya'da zehirli örümcek paniği

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Malatya'nın Kale ilçesinde dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olduğu belirtilen "argiope lobata" türüne rastlandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olduğu belirtilen "argiope lobata" türüne rastlandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Cem Karaca, ender rastlanan ve üzerinde farklı desenleriyle dikkat çeken argiop lobata türü örümceğin taşıdığı güçlü zehirle insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabileceğini söyledi.

Etiketler : Malatya Kale ilçesi argiop lobata
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