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Malatya'da zehir tacirlerine operasyon: 13 gözaltı
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03 Ocak 2024 Çarşamba 18:55:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 18:55:00

Malatya'da zehir tacirlerine operasyon: 13 gözaltı

Kaynak: AA

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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 209 gram esrar, 88 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İkametlerde yapılan aramalarda 14 parça halinde 209 gram esrar maddesi, 88 yeşil reçeteye tabi hap, 6 parça halinde 6,43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Etiketler : uyuşturucu operasyonu satıcılar gözaltı Malatya
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