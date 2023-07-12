Malatya'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin yeni kararlar alındı

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kent genelinde ağır hasarlı yapıların yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Valiliğe bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yapılan ihaleyi alan firmalara bağlı ekiplerce gerçekleştirilen yıkımlar esnasında ihale şartnamesine uyulmadığının görüldüğüne işaret edilen açıklamada, bu nedenle Vali Hulusi Şahin başkanlığında ilgili vali yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü ve yüklenici firma müteahhitlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda birtakım kararların alındığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yıkımı gerçekleştiren firmalar tarafından yıkım sahasında hiçbir şekilde enkaz ayrıştırması yapılmayıp, geçici depolama sahalarında ayrıştırma yapılacaktır. Firmalara yeterli miktarda ayrıştırma sahası tahsis edilecektir. Vatandaşlarımızın enkazdan çıkan toz gibi unsurlardan etkilenmemesi için yıkım yapılan alanda yeteri kadar sulama aracı bulundurulması ve kesintisiz sulama yapılması zorunludur. Büyükşehir Belediyesi, sulama araçlarına su tedariki için gerekli tedbirleri alacaktır.

Yıkım yapılan bölgede vatandaşların kullanmakta olduğu kamusal alanlara, yol, kaldırım, sokak aydınlatması, yeşil alan gibi yerlere zarar verilmemesi için yüklenici firmalar gerekli tedbirleri alacaktır. Yıkım yapılan sahada sözleşmede taahhüt edilen miktarda iş makinesi, araç ve gerecin bulundurularak yıkım işlemi gecikmeye mahal verilmeden ivedilikle tamamlanacaktır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce ağır hasarlı binalara kırmızı kod yapıştırma işlemi süratle tamamlanacaktır. İdarece belirlenen hususlara uymayan firmalara cezai işlemlerin yetkili kurumlarca yapılması kararı alınmıştır."