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05 Ekim 2023 Perşembe 19:19:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 19:19:00

Malatya'da PKK/YPG operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

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Malatya'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Malatya'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele ile İstihbarat şubelerince PKK/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etiketler : terör operasyonu PKK tutuklama YPG gözaltı MALATYA
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