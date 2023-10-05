Malatya'da PKK/YPG operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele ile İstihbarat şubelerince PKK/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.