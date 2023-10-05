Malatya'da PKK/YPG operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Malatya'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Malatya'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele ile İstihbarat şubelerince PKK/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Fransa'dan skandal 'Ağrı Dağı' paylaşımına savunma
- Türkiye Münazara Yarışması Gençlerin Yoğun İlgisiyle Başladı
- Türkiye'den AP'nin Karabağ kararına kınama: Ciddiye almıyoruz
- MİT'ten Suriye'de terör operasyonu: PKK/YPG'nin bina ve tesisleri vuruldu
- Malatya'da PKK/YPG operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
- DEVA'da deprem: Topluca istifa ettiler